Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Econocom : délaissé après sa publication annuelle Cercle Finance • 22/01/2021 à 14:37









(CercleFinance.com) - Econocom lâche près de 6% à Bruxelles, au lendemain de la publication d'un résultat opérationnel courant (ROC) de 122,5 millions d'euros pour 2020, en légère progression par rapport à l'exercice précédent à périmètre comparable. Le groupe belge de services informatiques a réalisé un chiffre d'affaires de 2,56 milliards d'euros, en baisse de 11,3%, largement imputable aux effets de la crise sanitaire mondiale. Néanmoins, cette tendance baissière s'est ralentie au dernier trimestre (-8,4%). 'Les incertitudes actuelles ne permettent pas de donner à ce stade des indications précises sur les perspectives 2021, même si la direction du groupe anticipe une reprise du marché de la location à l'issue de la crise sanitaire', affirme-t-il.

Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles -5.53%