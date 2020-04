Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Econocom : baisse de 11,5% du CA trimestriel Cercle Finance • 24/04/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - Econocom annonce avoir réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 596 millions d'euros sur ses activités poursuivies, soit une baisse à iso-normes de 11,5%, dont 11,1% en organique, par rapport à la même période de l'exercice précédent. 'Cette décroissance s'explique en grande partie par les premiers effets de la crise sanitaire du Covid-19 et du confinement des populations dans ses principales zones géographiques (notamment en France, Espagne et Italie)', explique le groupe informatique belge. Econocom ajoute que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre sera affecté par les effets sur l'économie globale de la pandémie, mais qu'il a pris des mesures visent à minimiser l'impact sur la rentabilité opérationnelle de la baisse anticipée d'activité en 2020.

