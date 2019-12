ECONOCOM annonce le départ de sa Directrice générale déléguée

(AOF) - Après avoir contribué à recentrer la stratégie de développement du groupe sur son métier historique et à renforcer significativement le programme ambitieux de réduction des coûts, Julie Verlingue, qui avait été nommée Deputy CEO en mai dernier par le Conseil d'administration, quitte le groupe pour raisons personnelles. Ses responsabilités seront assumées par Jean-Louis Bouchard (Président-Directeur Général) et Angel Benguigui (Directeur Finance Groupe).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.