Econocom : accord pour la cession de la filiale EBC

(CercleFinance.com) - Après avoir consulté les instances représentatives du personnel, Econocom annonce avoir signé un accord avec la société d'investissement Chequers Capital, en vue de la cession de sa filiale EBC (Econocom Business Continuity). Cette activité qui emploie environ 430 personnes réparties sur 27 sites a généré un chiffre d'affaires de près de 86 millions d'euros en 2019. La réalisation finale de la transaction reste soumise notamment à l'aval des autorités de la concurrence. Par ailleurs, Econocom indique que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité, compte-tenu de la crise sanitaire, de ne pas proposer à la prochaine assemblée générale, le remboursement de la prime d'émission pour 12 cents par action, comme initialement prévu.

