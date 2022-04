Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Econocom: accompagne GMD dans son développement information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 10:10

(CercleFinance.com) - Econocom, annonce la signature avec le Groupe Mécanique Découpage (GMD) d'une opération de location de matériel industriel d'un montant de 10 millions d'euros pour accompagner le groupe dans son développement sur le marché du véhicule électrique en Europe.



L'offre de location d'Econocom permet à GMD de compléter son parc de matériel industriel réalisant des pièces entrant dans la fabrication de véhicules électriques et hybrides pour les marques de l'Alliance (Renault, Nissan, Mitsubishi). Grâce à cet accompagnement, GMD pourra engager les fonds ainsi libérés dans le financement d'autres projets industriels en France et en Europe.



Econocom a co-construit avec GMD la solution de location la plus adaptée aux besoins du groupe afin de soutenir au mieux son développement dans une perspective de collaboration de long terme.



' Nous nous réjouissons d'avoir pu mobiliser notre fonds interne dédié à la location d'actifs stratégiques pour GMD, une entreprise en pointe sur son marché et en pleine expansion. La compréhension précise des besoins de nos clients et notre rapidité d'exécution nous permettent de mettre en place des solutions innovantes fortement appréciées par ceux-ci ', note Valérie Clar, responsable du financement d'actifs stratégiques d'Econocom.



' Avec cette solution de location, nous complétons notre parc industriel et nous pérennisons l'avenir de trois sites en France, en leur apportant du travail à haute valeur ajoutée sur plusieurs années ', souligne Alain Martineau, Président de GMD.