ECOMIAM : écomiam franchit une nouvelle étape dans sa trajectoire de transformation avec le renforcement de ses ressources financières qui permet de poursuivre son plan de performance et de préparer le retour à la rentabilité

Lancement d'une augmentation de capital d'un produit brut de 1 350 K€, souscrite notamment par Odyssée Venture, déjà actionnaire, les dirigeants d'écomiam et un affilié

Mise en œuvre progressive de la massification des achats afin de renforcer durablement les conditions d'approvisionnement et la compétitivité

Chiffre d'affaires annuel 2025/26 de 36,0 M€, en progression de 1,5% à périmètre comparable

Confirmation de la trajectoire d'amélioration de la rentabilité, avec un objectif d'EBE positif dès 2026/27 et supérieur à 1,0 M€ en 2027/28

écomiam (code ISIN : FR0013534617 – mnémonique : ALECO), n°3 français [1] de la distribution spécialisée de produits surgelés , annonce aujourd'hui la concrétisation de plusieurs avancées majeures dans la mise en œuvre de son plan de performance.

Le Groupe annonce ainsi le renforcement de ses ressources financières à hauteur de 1 500 K€ et la montée en puissance de la massification de ses achats.

Ces opérations interviennent alors qu'écomiam poursuit la transformation de son modèle et confirme sa trajectoire d'amélioration progressive de sa rentabilité.

Daniel Sauvaget, Président Fondateur d'écomiam , déclare : « Nous franchissons aujourd'hui une étape importante dans la trajectoire d'écomiam. Le déploiement de notre programme de massification des achats et le renforcement de nos ressources financières nous donnent les moyens d'accélérer la transformation engagée et de consolider durablement notre modèle. Le soutien renouvelé d'Odyssée, ainsi que l'engagement de nouveaux investisseurs témoignent de la confiance dans notre stratégie et dans le potentiel de notre réseau. Nous sommes également particulièrement heureux de renforcer notre actionnariat avec l'entrée au capital d'un affilié propriétaire de plusieurs magasins. Cette opération renforce l'alignement entre notre réseau, nos actionnaires et notre gouvernance. Notre priorité est claire : poursuivre l'amélioration de notre rentabilité, renforcer notre compétitivité et préparer le retour à une croissance rentable. »

Christophe Vasseur, Directeur Général Délégué d'écomiam , ajoute : « L'entrée au capital d'un affilié qui exploite plusieurs points de vente est un signal particulièrement positif pour notre réseau. Elle illustre la confiance des entrepreneurs qui sont au quotidien au contact de nos clients et qui connaissent concrètement le potentiel de notre modèle. Sur le plan opérationnel, la massification des achats démarre et constitue un nouveau levier pour améliorer nos conditions d'approvisionnement et notre compétitivité. Nous poursuivons en parallèle nos actions sur la productivité du réseau et notre structure de coûts, avec un objectif clair : accélérer l'amélioration de notre rentabilité. »

Un renforcement de la structure financière pour accélérer le plan de performance

Afin de donner au Groupe les moyens financiers nécessaires à la poursuite de sa transformation, écomiam annonce le lancement d'une augmentation de capital par voie de placement privé auprès d'investisseurs qualifiés d'un montant brut d'environ 1 350 K€, prime d'émission incluse [2] .

Cette opération associe Odyssée Venture, déjà actionnaire d'écomiam, Daniel Sauvaget et Christophe Vasseur, dirigeants du Groupe, ainsi que d'autres investisseurs, dont la société SAS DIODI, affilié exploitant dans le Sud-Ouest.

L'entrée de cet affilié au capital constitue une étape importante dans le renforcement de l'alignement entre les différents acteurs du réseau. Dans le cadre de cette opération, la désignation de Jacques Medard, Directeur Général de SAS DIODI, en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration d'écomiam, sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

Cette évolution permet de renforcer la représentation des acteurs du réseau au sein de la gouvernance du Groupe et traduit leur confiance dans le potentiel de développement du modèle écomiam.

En complément, écomiam a sollicité auprès de la Région Bretagne une avance remboursable de 150 K€ [3] , d'une maturité de 7 ans, assortie d'un taux d'intérêt de 3%, avec un premier remboursement intervenant dans deux ans.

La combinaison de ces deux opérations permet à écomiam de renforcer significativement ses ressources financières et de poursuivre dans la durée la mise en œuvre de son plan de performance.

Ces moyens doivent notamment permettre au Groupe de soutenir les actions engagées en matière d'amélioration de la rentabilité, de renforcer sa compétitivité et de préparer progressivement les conditions d'un retour à une croissance rentable.

Une massification des achats engagée

Comme annoncé, écomiam concrétise son plan d'actions qui doit permettre de bénéficier progressivement de volumes d'achats plus importants et ainsi d'améliorer ses conditions d'approvisionnement auprès de ses fournisseurs.

La massification des achats constitue un nouveau levier majeur d'amélioration de la compétitivité en complément des actions déjà engagées sur les coûts, l'efficacité opérationnelle et l'optimisation du réseau. À titre illustratif, un gain net de l'ordre de 7% sur les conditions d'achat pourrait permettre, en année pleine, d'améliorer la marge de plus de 1,5 M€ et contribuer ainsi positivement à la génération de trésorerie et au free cash-flow du Groupe, sur la base du périmètre actuel.

Cette nouvelle dynamique vient compléter les actions déjà engagées sur la structure de coûts, la productivité du réseau et l'optimisation du parc de magasins.

Une activité 2025/26 en progression à périmètre comparable

En K€ - normes françaises – données non auditées

Chiffre d'affaires magasins [4] 2024/25 2025/26 Variation Variation

comparable 1 er semestre (1 er octobre au 31 mars) 20 513 20 358 -0,8% +6,1% 2 ème semestre (1 er avril au 30 septembre) 17 704 15 671 -11,5% -3,7% Dont 3 ème trimestre (1 er avril au 30 juin) 9 159 8 303 -9,3% -3,0% Dont 4 ème trimestre (1 er juillet au 30 septembre) 8 545 7 367 -13,8% -4,5% 12 mois (1 er octobre au 30 septembre) 38 217 36 029 -5,7% +1,5%

Sur l'exercice 2025/26, écomiam réalise un chiffre d'affaires annuel de 36,0 M€, en retrait de 5,7% par rapport à l'exercice précédent. À périmètre comparable, le chiffre d'affaires ressort toutefois en progression de +1,5%, témoignant de la résilience du modèle et de la dynamique commerciale sous-jacente du réseau.

Après un premier semestre ayant bénéficié d'une dynamique commerciale plus favorable, le second semestre a été marqué par un environnement plus difficile. L'évolution du semestre a notamment été affectée par un effet calendaire défavorable (ponts du mois de mai) et par les différents épisodes de canicule. Si ces températures ont soutenu significativement les ventes de glaces, cette progression n'a que partiellement compensé le recul des ventes de protéines, davantage pénalisées par les conditions météorologiques.

Ces éléments conjoncturels, associés à un contexte économique incertain, ont ainsi pesé sur la dynamique commerciale du second semestre, sans remettre en cause les actions structurelles engagées par le Groupe.

Enfin, l'optimisation du réseau se poursuit, portant le réseau à 51 magasins au 30/09/2026 contre 57 un an auparavant.

En parallèle, écomiam poursuit le développement de son concept de corners, qui confirme son potentiel. Les premiers retours d'expérience des corners écomiam implantés au sein de magasins partenaires confirment la pertinence de ce format complémentaire. Ce modèle permet au Groupe d'élargir la diffusion de son offre en s'appuyant sur des surfaces commerciales existantes, avec un niveau d'investissement maîtrisé. Le déploiement des corners s'intensifie progressivement, en ciblant prioritairement les implantations présentant les meilleures perspectives de performance économique.

Une trajectoire d'amélioration de la rentabilité qui se poursuit

Dans ce contexte, écomiam poursuit avec détermination la mise en œuvre de son plan de performance.

Le Groupe confirme ainsi sa trajectoire visant à atteindre un EBE positif dès l'exercice 2026/27, puis un EBE supérieur à 1,0 M€ en 2027/28.

Après une phase consacrée à la transformation et à la rationalisation de son modèle, écomiam se donne aujourd'hui les moyens d'aborder une nouvelle étape : consolider sa rentabilité et préparer son prochain cycle de développement.

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés authentiquement d'origine France. Le réseau écomiam , constitué de 51 points de vente au 30 septembre 2026, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. Au titre de l'exercice 2025/2026, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 36,0 M€.

Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34

ANNEXE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Une augmentation de capital en numéraire, portant sur l'émission de 1 097 557 actions ordinaires nouvelles pour un montant de 1 350 K€ (prime d'émission incluse) avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre destinée à des investisseurs qualifiés au sens du paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier réalisée en vertu de la délégation consentie par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 25 mars 2026 (14 ème résolution) (l' « Assemblée ») et des décisions prises par le Conseil d'administration lors de sa réunion en date du 20 novembre 2026 (l' « Offre»).

Le Conseil d'administration du 20 novembre 2026 a ainsi fixé le prix d'émission des actions nouvelles, à émettre dans le cadre de l'Offre, à un montant de 1,23 € par action, soit 0,20 € de valeur nominale et 1,03 € de prime d'émission, et a arrêté le nombre d'actions nouvelles à émettre à 1 097 557 actions nouvelles, à souscrire en deux tranches :

La première tranche portant sur un nombre de 630 079 actions nouvelles dont le règlement-livraison interviendra au plus tard le 30 novembre 2026 (sauf clôture anticipée).

La seconde tranche portant sur un nombre de 467 478 actions nouvelles dont le règlement-livraison interviendra au plus tard le 22 décembre 2026 (sauf clôture anticipée).

Dans le respect des limites prévues dans les délégations consenties par l'Assemblée Générale Mixte susvisées, ce prix de souscription de 1,23 € par action ordinaire nouvelle, fait ressortir une décote de 30% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action écomiam sur le marché Euronext Growth Paris des cinq (5) dernières séances de bourse consécutives précédant la séance du 20 novembre 2026 (i.e. du 16 novembre au 20 novembre 2026) et une décote de 30,1% par rapport au cours de clôture de l'action écomiam le 20 novembre 2026 (soit 1,76 €).

INCIDENCE SUR LA RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

A la connaissance d'écomiam, la répartition de l'actionnariat avant et après la réalisation du placement privé est la suivante :

Avant émission Après émission Nombre

de titres %

Capital Droits de vote % droits de vote Nombre

de titres %

Capital Droits de vote % droits de vote ASG 1 2 022 549 37,04% 4 045 098 54,03% 2 042 874 31,15% 4 065 423 47,36% Odyssée Venture 2 1 699 121 31,11% 1 699 121 22,70% 2 308 875 35,21% 2 308 875 26,90% Christophe Vasseur 3 285 184 5,22% 285 184 3,81% 305 509 4,66% 305 509 3,56% Auto-contrôle 22 779 0,42% 0 0% 22 779 0,35% 0 0% Public 1 431 146 26,21% 1 457 311 19,47% 1 878 299 28,64% 1 904 464 22,19% Total 5 460 779 100,00% 7 486 714 100,00% 6 558 336 100,00% 8 584 271 100,00%

Holding patrimoniale contrôlée par la famille Sauvaget Odyssée Venture n'a exprimé aucune intention en matière de représentation au Conseil d'administration Directement et indirectement à travers la holding patrimoniale, CV Finance et Développement, qu'il détient à 100%

L'incidence de l'émission des 1 097 557 actions nouvelles émises sur la quote-part de détention du capital d'un actionnaire détenant 1% du capital existant avant l'augmentation de capital serait la suivante :

Sur la base du capital existant après le placement privé : sa quote-part de détention serait ramenée de 1% à 0,83% du capital de la Société.

Sur la base du capital dilué : sa quote-part de détention passerait de 0,69% à 0,61% du capital de la Société.

ENGAGEMENTS DE CONSERVATION ET D'ABSTENTION

Néant.

ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS DES ACTIONS NOUVELLES

Les actions ordinaires nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0013534617 - ALECO. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de la levée de fonds. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris interviendront en deux tranches, respectivement au plus tard le 30 novembre 2026 et le 22 décembre 2026.

L'opération n'a pas donné et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

FACTEURS DE RISQUES

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2025 (section IV page 10 et suiv.) disponible sur le site internet de la Société ( www.ecomiam.com ) dans la rubrique « Infos bourse / Documents financiers / Rapport financier annuel ». https://www.ecomiam-bourse.com/informations-financieres/documents-financiers

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

Les facteurs de risques présentés dans le document susvisé sont inchangés à la date du présent communiqué de presse.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à l'émission suivants :

le prix de marché des actions d'écomiam pourrait fluctuer et baisser en dessous du prix de souscription des actions nouvelles émises dans le cadre de l'opération,

en raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité et la liquidité des actions d'écomiam pourraient varier significativement,

des cessions d'actions de écomiam pourraient intervenir sur le marché secondaire, postérieurement à la réalisation de l'opération et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action d' écomiam,

les actionnaires d'écomiam pourraient subir une dilution additionnelle découlant d'éventuelles augmentations de capital futures,

des titres n'ayant pas vocation à être cotés sur un marché réglementé, les investisseurs ne bénéficieront pas des garanties associées aux marchés règlementés.

[1] Sources : Etude Xerfi – février 2023 en nombre de magasins

[2] Modalités de l'opération détaillées en annexe

[3] Dont l'octroi reste soumis à l'approbation de la commission compétente

[4] Sortie de caisse magasins, ventes corners, et ventes mises en compte couvrant l'intégralité du chiffre d'affaires consolidé "Ventes Magasins et Internet". Les données du 1er trimestre et du 2ème trimestre ont été ajustées à la suite des travaux de clôture des comptes semestriels