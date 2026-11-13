Ecofi Ultra Short Term obtient le label ISR

(Zonebourse.com) - Dans un environnement marqué par la remontée des taux courts, la volatilité obligataire et les incertitudes géopolitiques, Ecofi, la société de gestion d'actifs du Crédit Coopératif, annonce l'obtention du label ISR pour son fonds Ecofi Ultra Short Term.

L'obtention du label ISR le 14 octobre 2026 vient reconnaître la démarche d'investissement responsable PRISME, déjà mise en oeuvre par Ecofi pour son fonds Ecofi Ultra Short Term

Classé Article 8 au titre du règlement SFDR, Ecofi Ultra Short Term associe ainsi une stratégie obligataire de courte durée à une démarche d'investissement responsable, dont le label ISR vient aujourd'hui reconnaître la cohérence avec les exigences du référentiel.

Spécialisé dans les obligations de très courte durée, ce fonds de 163 millions d'euros d'encours (au 2 octobre 2026) vise à répondre aux besoins des investisseurs souhaitant valoriser leur trésorerie tout en limitant leur exposition au risque de taux. Cette labellisation intervient quelques mois après une évolution de sa stratégie de gestion, destinée à élargir son univers d'investissement et à diversifier ses sources potentielles de rendement.

Ecofi Ultra Short Term se positionne entre les solutions monétaires traditionnelles et les fonds obligataires plus sensibles aux variations de taux.

Depuis le 10 juillet 2026, Ecofi Optim 12 mois est devenu Ecofi Ultra Short Term, avec un horizon de placement recommandé ramené de douze à six mois et un nouvel indice de référence, l'EURSTR.

Cette évolution s'accompagne d'un élargissement de l'univers d'investissement du fonds. Celui-ci peut désormais investir dans certains titres de maturité inférieure à deux ans, présentant une notation de court terme allant jusqu'à A3/P3.

Cet assouplissement donne aux équipes de gestion davantage de latitude pour exploiter les opportunités offertes par les différents segments du marché obligataire de court terme, sans nécessairement accroître la sensibilité globale du portefeuille aux variations de taux.

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