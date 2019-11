Ecofi Investissements nomme un Directeur des risques financiers

(AOF) - Michel Delouya, 55 ans, a rejoint Ecofi Investissements en tant que Directeur des risques financiers. Il intègre le Comité de direction. Diplomé du MSc 203 Finance de l'université Paris Dauphine, il a fait toute sa carrière dans la finance, aussi bien en France qu'à l'international. Il était depuis 2017, en tant que prestataire, en charge des risques financiers pour Ecofi Investissements. Michel Delouya a été Président du groupe de travail sur la liquidité, Membre des Commissions Techniques Financières et Risk Management de l'AFG, et Professeur associé à l'Essec.

