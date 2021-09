Ecofi étoffe son pôle commercial

Kiliann Pollefoort est diplômé d'un MS Finance Internationale et du Programme Grande Ecole de la Rennes School of Business.

(AOF) - Kiliann Pollefoort, 26 ans, rejoint l’équipe du développement d’Ecofi, sous la direction de Laurent Vidal. Il a notamment pour mission de développer notre activité de distribution, en relation avec les CGP et les assureurs. Avant de rejoindre Ecofi, Kiliann était en charge du développement commercial CGPI/ Particuliers chez Trecento Asset Management. Il avait auparavant travaillé en banque privée chez Banque Neuflize OBC et chez Imani Family Office.

