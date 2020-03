Eclaircie printanière sur les marchés européens et américains au terme d'une semaine épouvantable

Dès l'ouverture, l'Europe a repris sa hausse de la veille avec des rebonds significatifs.

Vers 12H45 (10H45 GMT), la tendance ne se démentait pas avec des hausses de 4,94% à Paris, 1,54% à Londres et 4,13% à Francfort. Milan montait de 2,12% et Madrid de 3,62%.

Outre-Atlantique, le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average progressait de 2,45%, celui de l'indice élargi S&P 500 de 1,98% et celui du Nasdaq, à forte coloration technologique, de 3,34%.

L'Asie, en dépit d'un démarrage positif, n'a en revanche pas réussi à maintenir le cap, Tokyo en particulier, lesté par la déroute historique de Softbank.

Sur le marché de la dette, principal bénéficiaire du "bazooka" monétaire, une petite détente était au rendez-vous pour presque tous les pays, à commencer par l'Italie.

"Il y a quelques bourgeons aujourd'hui", estime auprès de l'AFP Alain Zeitouni, directeur des gestions pour Russell Investments France, basé à Londres.

A commencer par la baisse de la volatilité. "Hier, l'indice S&P 500 a connu une variation inférieure à 1% pour la première fois en 13 séances. Cela pourrait être le début d'un signe de stabilisation", détaille-t-il.

"Les dernières mesures des banques centrales et des gouvernements, largement supérieures dans leur ampleur à celles prises initialement, ont un effet stabilisateur sur les marchés financiers", souligne également Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

Principales bourses mondiales à 10h15 GMT et à la clôture le vendredi 20 mars et à la clôture le 19 mars pour New York et Sao Paulo ( AFP / )