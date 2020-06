Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ECLAIRAGE-Le confinement a favorisé le vote "vert" en France Reuters • 30/06/2020 à 14:15









par Catherine Lagrange et Elizabeth Pineau LYON/PARIS, 30 juin (Reuters) - Pendant le confinement imposé ce printemps face à l'épidémie de coronavirus, Anne-Marie Arnaud, orthophoniste retraitée âgée de 64 ans, a découvert sa ville de Lyon sous un jour nouveau. "Lors de mes sorties, j'ai réalisé combien l'air était pur, combien il était agréable de marcher dans une ville sans voiture et d'être réveillée le matin par les oiseaux plutôt que par les klaxons", raconte-t-elle à Reuters. "Je me suis dit que cette crise avait du bon et qu'il fallait repenser la ville autrement." C'est ainsi que cette électrice de Gérard Collomb, maire de la ville pendant près de 20 ans, s'est décidée à voter écologiste dimanche au second tour des élections municipales. Nombre de ses voisins ont fait de même, au point de faire basculer la cité et la métropole aux mains des écologistes à l'instar d'autres grandes villes comme Bordeaux, Strasbourg et Poitiers. Le confinement imposé aux Français du 17 mars au 11 mai, comme sur une grande patrie de la planète, a-t-il favorisé le vote "vert" ? Sans doute, de l'avis d'élus écologistes ayant observé le phénomène. "Il y a eu beaucoup d'articles qui faisaient le lien entre la dégradation de l'environnement et la crise sanitaire, sur le monde d'avant et le monde d'après. Les gens ont compris que la baisse de la biodiversité et la perte des espèces faisaient perdre des filtres et favorisait la propagation des virus", analyse Ninon Guinel, directrice de campagne du nouveau maire de Lyon, Grégory Doucet. "Les gens dans la rue nous le disent : ils ont pris conscience d'un système à bout de souffle et de la nécessité d'engager cette transition." "ÉLECTROCHOC" Pour Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts, le confinement a ramené chacun "à l'essentiel : se loger, vivre dignement, se chauffer, la santé, (...) se nourrir correctement". Et, au sortir de la crise, faire le tri "entre des activités à encourager - l'hôpital - et d'autres à décourager - la pollution". Le député Matthieu Orphelin, du Groupe Écologie Démocratie Solidarité à l'Assemblée nationale, parle lui aussi d'"une sorte d'électrochoc" qui a amené "à réfléchir au sens de la vie, à l'engagement, à notre mode de développement, notre rapport au monde, à la nature". Ce proche de Nicolas Hulot a également observé une solidarité entre générations, avec "des grands-parents qui ont voté écologiste pour l'avenir de leurs petits-enfants, et les jeunes qui ont accepté le confinement pour protéger les plus âgés". Sa collègue Delphine Batho, présidente de Génération Ecologie, croit pour sa part à un mouvement plus profond, ancré avant l'épidémie, comme en a témoigné le bon score des écologistes aux élections européennes du printemps 2019. "La dynamique électorale écologiste était là dès le premier tour. L'écologie a été le thème central de la campagne municipale", estime l'ancienne ministre, pour qui les victoires du 28 mai sont "adossées à un mouvement de fond dans la société pour la prise en compte de l'urgence climatique et un changement des modes de vie". (édité par Blandine Hénault et Henri-Pierre André)

