EchoStar vend des licences de spectre à SpaceX dans le cadre d'un accord de 17 milliards de dollars visant à résoudre l'enquête de la Commission fédérale des communications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'accord au paragraphe 9) par Harshita Mary Varghese

EchoStar SATS.O a accepté lundi de vendre des licences de spectre sans fil à SpaceX pour son réseau de satellites Starlink pour environ 17 milliards de dollars, dans le but d'apaiser les préoccupations réglementaires concernant sa sous-utilisation des actifs pour l'expansion des services 5G.

La nouvelle a fait bondir les actions du fournisseur de communications par satellite de près de 22 % dans les échanges avant bourse.

L'accord intervient plusieurs mois après que la Commission fédérale des communications des États-Unis a remis en question l'utilisation par EchoStar du spectre des services mobiles par satellite et s'est demandé s'il respectait ses obligations en matière de déploiement de la 5G dans le pays.

Le président américain Donald Trump avait également incité EchoStar et le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, à conclure un accord à l'amiable pour les licences de spectre sans fil de la société EchoStar.

EchoStar a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la transaction avec SpaceX et une vente de spectre précédemment annoncée résolvent les questions de la Commission fédérale des communications.

En août, la société EchoStar a vendu des licences de spectre sans fil à AT&T T.N pour 23 milliards de dollars, sa première mesure pour résoudre l'enquête réglementaire.

Selon les termes du dernier accord, SpaceX paiera jusqu'à 8,5 milliards de dollars en espèces et émettra jusqu'à 8,5 milliards de dollars en actions. SpaceX a également accepté de couvrir environ 2 milliards de dollars de paiements d'intérêts sur les obligations d'EchoStar jusqu'à la fin de l'année 2027.

Les deux sociétés ont également conclu un accord commercial qui permettra aux abonnés Boost Mobile d'EchoStar d'accéder au service de téléphonie cellulaire directe Starlink.

Après la vente, EchoStar perdra le contrôle d'un spectre majeur pour le déploiement de la 5G, mais continuera à exploiter son service de télévision par satellite Dish TV, sa plateforme de télévision en continu Sling, son service internet Hughes et sa marque Boost Mobile.

La Commission fédérale des communications avait précédemment déclaré qu'elle travaillait avec EchoStar pour garantir une utilisation bénéfique des "ressources rares du spectre".

SpaceX a fait pression sur la Commission fédérale des communications pour qu'elle réattribue des ondes sous-utilisées aux services de téléphonie par satellite, après avoir affirmé qu'EchoStar n'avait pas respecté certaines obligations.

Dans une lettre adressée à la Commission fédérale des communications en avril, SpaceX a déclaré que le spectre d'EchoStar dans la bande des 2 gigahertz "reste mûr pour un partage entre les systèmes satellitaires de la prochaine génération" et que la société a laissé "un précieux spectre de bande moyenne chroniquement sous-utilisé".

EchoStar, qui a tenté de protéger ses actifs de la menace de révocation brandie par la Commission fédérale des communications, avait précédemment déclaré que l'examen de la Commission nuisait à son "déploiement en cours" et menaçait "sa viabilité en tant que fournisseur de services sans fil".

Elle a également cité l'enquête comme raison pour laquelle l'entreprise n'a pas payé environ 500 millions de dollars d'intérêts.

L'accord conclu avec EchoStar permettra à SpaceX d'exploiter les services Starlink de transmission directe sur des fréquences qu'elle possède, au lieu de dépendre uniquement des fréquences louées à des opérateurs de téléphonie mobile tels que T-Mobile.

Les actions des opérateurs de téléphonie mobile étaient en baisse d'environ 4 % dans les échanges avant bourse.

SpaceX a lancé plus de 8 000 satellites Starlink depuis 2020, construisant un réseau distribué en orbite terrestre basse qui a été demandé par les armées, les entreprises de transport et les consommateurs dans les zones rurales.