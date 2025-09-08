 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
EchoStar vend des licences d'utilisation du spectre à SpaceX pour 17 milliards de dollars
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un mouvement d'actions au paragraphe 2, détails aux paragraphes 5, 7)

EchoStar SATS.O a accepté lundi de vendre des licences de spectre sans fil à SpaceX pour son réseau de satellites Starlink pour environ 17 milliards de dollars, dans le but de résoudre un examen réglementaire concernant la sous-utilisation de ses actifs pour l'expansion des services 5G.

Les actions d'EchoStar ont augmenté de près de 22 % dans les échanges avant bourse à la suite de la nouvelle.

L'accord intervient quelques mois après que la Federal Communications Commission a remis en question la conformité d'EchoStar avec les extensions de construction et son utilisation du spectre du service mobile par satellite, soulevant des inquiétudes quant au respect de ses obligations en matière de déploiement de la 5G aux États-Unis.

Le président Donald Trump avait auparavant incité EchoStar et le président de la FCC, Brendan Carr, à conclure un accord à l'amiable sur le sort des licences de spectre sans fil de la société.

En août, EchoStar a vendu quelques licences de spectre sans fil à AT&T T.N pour 23 milliards de dollars, sa première mesure pour résoudre l'enquête réglementaire.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que cette transaction avec SpaceX, ainsi que la vente de spectre annoncée précédemment, résolvent les préoccupations de la Commission fédérale des communications.

Selon les termes de l'accord, SpaceX paiera jusqu'à 8,5 milliards de dollars en espèces et émettra jusqu'à 8,5 milliards de dollars en actions. SpaceX a également accepté de couvrir environ 2 milliards de dollars de paiements d'intérêts sur les obligations de la dette d'EchoStar jusqu'à la fin de l'année 2027.

Les deux sociétés ont également conclu un accord commercial qui permettra aux abonnés Boost Mobile d'EchoStar d'accéder au service de téléphonie cellulaire directe Starlink.

La FCC a déclaré qu'elle travaillait avec EchoStar pour garantir une utilisation bénéfique des "ressources limitées du spectre". EchoStar a essayé de protéger ses actifs de la menace de révocation de la FCC.

L'examen de la FCC nuisait à son "déploiement en cours et menaçait sa viabilité en tant que fournisseur de services sans fil", avait déclaré EchoStar, citant cette raison comme étant la raison pour laquelle la société n'avait pas payé environ 500 millions de dollars d'intérêts.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AT&T
29,610 USD NYSE +0,07%
ECHOSTAR RG-A
67,2400 USD NASDAQ +0,03%
T-MOBILE US
252,7600 USD NASDAQ +0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

