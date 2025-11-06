EchoStar vend d'autres licences de spectre à SpaceX pour 2,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EchoStar SATS.O a déclaré qu'il vendrait un ensemble de licences de spectre sans fil à SpaceX pour environ 2,6 milliards de dollars en échange d'actions dans la startup spatiale, élargissant ainsi l'accord de 17 milliards de dollars que les sociétés ont conclu en septembre.

Les actions de la société de services de télécommunications ont augmenté d'environ 2,5 % dans les échanges avant bourse.

Les licences AWS-3 couvrent les ondes aériennes à travers les États-Unis qui peuvent être utilisées pour les communications mobiles et par satellite.

En combinant les ondes sans fil d'EchoStar avec les capacités de SpaceX en matière de lancement de fusées et de fabrication de satellites, il est possible de créer rapidement des services de téléphonie directe solides et abordables, a déclaré Hamid Akhavan, directeur général d'EchoStar, dans un communiqué.

SpaceX a déclaré en septembre qu'elle achèterait des licences de spectre sans fil à EchoStar pour son réseau de satellites Starlink pour environ 17 milliards de dollars, un accord majeur crucial pour l'expansion de l'activité naissante de Starlink dans le domaine de la connectivité 5G.

En août, la société a vendu certaines licences de spectre sans fil à l'échelle nationale à AT&T pour 23 milliards de dollars. AT&T a accepté d'acquérir 50 MHz de spectre à bande moyenne et à bande basse à l'échelle nationale.