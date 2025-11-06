 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 019,66
-0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EchoStar vend d'autres licences de spectre à SpaceX pour 2,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions et de détails aux paragraphes 2, 4-6)

EchoStar SATS.O a déclaré qu'il vendrait un ensemble de licences de spectre sans fil à SpaceX pour environ 2,6 milliards de dollars en échange d'actions dans la startup spatiale, élargissant ainsi l'accord de 17 milliards de dollars que les sociétés ont conclu en septembre.

Les actions de la société de services de télécommunications ont augmenté d'environ 2,5 % dans les échanges avant bourse.

Les licences AWS-3 couvrent les ondes aériennes à travers les États-Unis qui peuvent être utilisées pour les communications mobiles et par satellite.

En combinant les ondes sans fil d'EchoStar avec les capacités de SpaceX en matière de lancement de fusées et de fabrication de satellites, il est possible de créer rapidement des services de téléphonie directe solides et abordables, a déclaré Hamid Akhavan, directeur général d'EchoStar, dans un communiqué.

SpaceX a déclaré en septembre qu'elle achèterait des licences de spectre sans fil à EchoStar pour son réseau de satellites Starlink pour environ 17 milliards de dollars, un accord majeur crucial pour l'expansion de l'activité naissante de Starlink dans le domaine de la connectivité 5G.

En août, la société a vendu certaines licences de spectre sans fil à l'échelle nationale à AT&T pour 23 milliards de dollars. AT&T a accepté d'acquérir 50 MHz de spectre à bande moyenne et à bande basse à l'échelle nationale.

Valeurs associées

ECHOSTAR RG-A
72,3200 USD NASDAQ -1,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Banque d'Angleterre (BoE) dans le centre de Londres. Photo prise le 6 novembre 2025 ( AFP / Niklas HALLE'N )
    La Banque d'Angleterre maintient son taux directeur à 4% après un vote serré
    information fournie par AFP 06.11.2025 13:39 

    La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé son taux directeur inchangé à 4% jeudi, à une courte majorité, face à la conjoncture économique morose du Royaume-Uni et avant la présentation du budget britannique, qui devrait comprendre des hausses d'impôts. "Nous pensons ... Lire la suite

  • Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump ( AFP / Paul ELLIS )
    AstraZeneca continue de s'appuyer sur les Etats-Unis de Trump pour sa croissance
    information fournie par AFP 06.11.2025 13:27 

    Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump, a vu son bénéfice s'envoler au troisième trimestre. Le groupe ... Lire la suite

  • La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem (c,g) et le président équatorien Daniel Noboa (c,d) à la base aérienne Eloy Alfaro, à Manta, le 6 novembre 2025 ( POOL / Alex Brandon )
    Equateur : une ministre américaine visite des installations pouvant servir de base militaires
    information fournie par AFP 06.11.2025 12:55 

    La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, visite depuis mercredi des installations militaires en Equateur, où le gouvernement se propose de réautoriser des bases étrangères pour coopérer contre le trafic de drogues. Mme Noem, arrivée sur la ... Lire la suite

  • Un drapeau européen (Crédits: Adobe Stock)
    Le retour de la croissance en Europe ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 06.11.2025 12:50 

    Comme à chaque fin d'année, la croissance anticipée pour l'année qui va commencer séduit les investisseurs et justifie d'investir sur le marché des actions. Il est vrai que le fondement de la valeur des entreprises est leur capacité à générer une croissance à long ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank