Echiquier Gestion Privée devient une marque à part entière et revendique son identité

(AOF) - La Financière de l’Echiquier annonce qu’une nouvelle étape est franchie pour son activité de gestion privée globale, qui prend le nom de Echiquier Gestion Privée et se dote d’une identité de marque à part entière. Ce métier historique du gestionnaire d’actifs affiche 2 milliards d’euros sous conservation en 2022.

Cette nouvelle identité marque aussi une étape importante de l'évolution de l'offre de LFDE qui innove en proposant un accompagnement global, fondé sur de multiples expertises assorties d'un vaste panel de prestations, conseils patrimoniaux, réglementaires et fiscaux. LFDE étoffe ainsi ses savoir-faire historiques forgés sur les marchés financiers, par nature exigeants, d'expertises diversifiées telles que les produits garantis ou encore l'immobilier, permettant de répondre à toutes les problématiques rencontrées par les investisseurs.

Cette évolution répond à la demande croissante des investisseurs particuliers, notamment des nouvelles générations, pour un conseil à 360° et un accompagnement complet.

Pour poursuivre le déploiement de cette approche qui a fait ses preuves, Echiquier Gestion Privée s'appuie sur deux fondamentaux : la personnalisation des stratégies patrimoniales et la disponibilité des équipes.

Echiquier Gestion Privée, dirigé par Bertrand Merveille, réunit une équipe de 25 spécialistes appelée à s'étoffer encore en 2023, compte près de 8 000 clients et 2 milliards d'euros d'encours conservés.

Bettina Ducat, Directrice Générale de La Financière de l'Echiquier, déclare : " Nos clients sont placés au cœur de notre stratégie de développement, axée sur l'innovation et le sens de l'excellence. Être toujours à l'écoute de l'évolution de leurs attentes et parfaire sans cesse la qualité de service qui leur est délivrée est notre priorité. Echiquier Gestion Privée s'inscrit dans cette exigence, notre marque de fabrique, et constitue pour notre gestion privée une nouvelle étape ambitieuse. "