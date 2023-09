Échec du rebond, cinquième séance dans le rouge pour les marchés

Côté valeurs, TotalEnergies a clôturé en tête du CAC 40 après avoir annoncé vouloir être plus généreux envers ses actionnaires. Il a aussi bénéficié de la forte hausse des cours du pétrole. Les investisseurs ont aussi apprécié la réunion investisseurs d'Arkema. En revanche, Voltalia a chuté après lancé un avertissement sur ses résultats 2023.

Parallèlement, le dollar a continué de se renforcer face à la devise européenne : elle cède 0,48% à 1,0523 dollar et retrouve ses niveaux de début décembre 2022. La monnaie américaine progresse contre les autres principales devises depuis plusieurs semaines.

Sur le plan des statistiques, les commandes de biens durables ont progressé de 0,2% en août aux Etats-Unis. Les économistes tablaient sur une baisse de 0,5% après un repli de 5,6% constatée en juillet. Les investisseurs attendent pour vendredi les chiffres sur l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis (indice PCE).

Les taux longs américains et allemands, qui ont reculé une partie de la journée, sont repartis de l'avant dans le sillage des cours de l'or. Ils s'élèvent à 4,566% et 2,84% respectivement pour le dix ans.

La fin de la séance a été marquée par les nouveaux plus hauts annuels du pétrole. Vers 17h40, le baril de Brent gagnait 2,80% à 96,59 dollars, avec les 100 dollars en ligne de mire.

(AOF) - Les marchés européens ont échoué à rebondir ce mercredi, les taux longs se maintenant à des niveaux élevés. L'indice CAC 40 a perdu 0,03% à 7 071,79 points et l’EuroStoxx50 a grappillé 0,05% à 4 131,14 points. Les Bourses de Francfort et de Londres ont reculé. La morosité était également au programme aux Etats-Unis où le Dow Jones cède 0,23% tandis que le Nasdaq Composite grappille 0,08% vers 17h30.

