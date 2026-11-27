** Le titre ECARX ( ECX.O ) bondit de 11,1 % en pré-ouverture à 66 cents après l'annonce par la société d'un plan de rachat d'actions de 20 millions de dollars
** Le titre, coté au Nasdaq, a clôturé sous la barre des 1 dollar pendant 17 séances consécutives
** Conformément aux règles du Nasdaq, les entreprises reçoivent un avertissement officiel si leur titre clôture en dessous de 1 dollar pendant 30 jours ouvrables consécutifs, ce qui les expose à un risque de radiation de la cote
** ECARX, soutenue par le géant automobile chinois Geely Holding, a été cotée en bourse en 2022 à la suite d’une opération de 3,82 milliards de dollars avec une société à chèque en blanc
** "Cette autorisation de rachat d’actions reflète notre ferme conviction que la valeur à long terme d’ECARX n’est pas pleinement reflétée dans le cours actuel de l’action", a déclaré Dylan Jeng, directeur financier
** Les pertes d’ECX se sont creusées au cours du dernier trimestre et les marges ont été mises sous pression
** Le titre a perdu près des deux tiers de sa valeur depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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