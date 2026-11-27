ECARX, société liée à Geely, tente un retour en force avec un plan de rachat d'actions de 20 millions de dollars

** Le titre ECARX ( ECX.O ) bondit de 11,1 % en pré-ouverture à 66 cents après l'annonce par la société d'un plan de rachat d'actions de 20 millions de dollars

** Le titre, coté au Nasdaq, a clôturé sous la barre des 1 dollar pendant 17 séances consécutives

** Conformément aux règles du Nasdaq, les entreprises reçoivent un avertissement officiel si leur titre clôture en dessous de 1 dollar pendant 30 jours ouvrables consécutifs, ce qui les expose à un risque de radiation de la cote

** ECARX, soutenue par le géant automobile chinois Geely Holding, a été cotée en bourse en 2022 à la suite d’une opération de 3,82 milliards de dollars avec une société à chèque en blanc

** "Cette autorisation de rachat d’actions reflète notre ferme conviction que la valeur à long terme d’ECARX n’est pas pleinement reflétée dans le cours actuel de l’action", a déclaré Dylan Jeng, directeur financier

** Les pertes d’ECX se sont creusées au cours du dernier trimestre et les marges ont été mises sous pression

** Le titre a perdu près des deux tiers de sa valeur depuis le début de l’année