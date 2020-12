Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ECA : radiation de la cote prévue jeudi après bourse Cercle Finance • 30/12/2020 à 14:02









(CercleFinance.com) - ECA indique que la date de radiation de la cote de ses actions sera effective le 31 décembre après bourse, du fait de la fusion de la société avec sa maison-mère Groupe Gorgé, opération que leurs actionnaires respectifs ont approuvée ce matin. Cette fusion-absorption, votée en assemblée générale extraordinaire, est devenue définitive ce jour, selon le rapport d'échange préalablement annoncé de neuf nouvelles actions ordinaires Groupe Gorgé pour cinq actions ordinaires ECA. En conséquence, Groupe Gorgé a procédé à l'émission de 3.921.904 actions nouvelles Groupe Gorgé attribuées aux actionnaires d'ECA qui seront cotées à partir du 4 janvier 2021. La fusion sera enregistrée comptablement en Euroclear France le 6 janvier.

Valeurs associées ECA Euronext Paris +2.28%