ECA Partenaires lance un plan de relance pour soutenir son réseau de partenaires

(AOF) - ECA Partners a mis en place une série d'initiatives visant à redynamiser et soutenir l'activité de ses courtiers partenaires. Ainsi, durant tout le mois de juin, ils pourront bénéficier d'une réduction tarifaire de 10% sur les produits santé seniors Serenissime et santé actifs Insuractif d'ECA Particuliers, mais aussi du déblocage d'un fonds de relance de 5% sur les produits Santé Insuractif, Capital Senior et Cap Santé Senior ainsi que sur les produits Prévoyance Assuraxi et Assurospi d'ECA Particuliers.

Ils pourront enfin bénéficier du déblocage d'un fonds de relance de 10% de la production réalisée par les courtiers d'ECA Entreprises, dans la limite de 5000 euros de commissions par courtier, sur les gammes Santé et Prévoyance TNS et Collective.