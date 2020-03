ECA GROUP : nette progression des résultats en 2019

(AOF) - ECA Group a dévoilé lundi soir ses résultats 2019. Ainsi, le spécialiste d'équipements et de systèmes robotisés opérant en milieu hostile a dégagé l'an dernier un bénéfice net (part du groupe) de 8,1 millions d'euros (+38,7% sur un an) et un Ebitda de 20,8 millions d'euros (+43%). Il en découle une marge d'Ebitda de 18,5%, contre 14,2% un an plus tôt. De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 10,2% à 112,5 millions d'euros. Compte tenu de ces éléments, ECA proposera le versement d'un dividende 2019 de 0,50 euro par action.

A ce stade de la pandémie de Covid-19, le groupe dit qu'il est impossible d'évaluer son impact à venir sur son chiffre d'affaires.

