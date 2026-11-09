Ebola en RDC : MSF appelle à élargir d'urgence l'accès au vaccin Ervebo

Une infirmière prépare une dose de vaccin mis au point contre une souche du virus Ebola, au laboratoire provincial de l’Ituri, dans le nord-est de la RDC, le 19 septembre 2026 ( AFP / Latouifa Fetafeta )

Face à la propagation de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC), Médecins sans frontières (MSF) a appelé lundi à un élargissement urgent de l'accès au vaccin Ervebo pour protéger les personnes à risque.

La RDC est en proie à sa 17e épidémie de maladie Ebola, la plus meurtrière jamais connue dans ce vaste pays d'Afrique centrale.

Il n'existe à ce jour aucun vaccin spécifique contre la souche Bundibugyo, à l'origine de cette épidémie qui a fait plus de 5.300 morts parmi plus de 10.900 cas.

"Les restrictions qui conditionnent la vaccination avec l'Ervebo à des protocoles de recherche doivent être levées afin que les doses disponibles puissent être rapidement déployées pour protéger les personnes les plus à risque", a déclaré dans un communiqué Guyguy Manangama, épidémiologiste et directeur adjoint des opérations à MSF.

Le vaccin du laboratoire pharmaceutique Merck, Ervebo, n'est homologué que contre la souche Zaïre du virus.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, le 24 octobre, le lancement en RDC d'un essai clinique pour déterminer si le vaccin offre une protection croisée contre la souche Bundibugyo.

De son côté, MSF conduit depuis le 19 septembre en RDC une étude sur la vaccination avec l'Ervebo de 20.000 travailleurs de première ligne.

"L'absence d'un vaccin spécifique contre (la souche) Bundibugyo ne devrait pas empêcher l'utilisation du seul vaccin actuellement disponible", a indiqué Guyguy Manangama.

"Chaque mois passé à attendre des outils spécifiques expose les professionnels de santé, les intervenants de première ligne, les contacts de cas confirmés et les communautés touchées à une maladie potentiellement mortelle", a-t-il expliqué. "Élargir l'accès au vaccin Ervebo constitue la meilleure solution à court terme pour contribuer à réduire les formes graves de la maladie et les décès".

Des candidats vaccins sont à l'étude.

Mais il faudra attendre plusieurs mois avant d'obtenir des résultats et, pour les enfants de moins de 12 ans, la collecte de données et l'accès éventuel à des vaccins spécifiques à la souche Bundibugyo pourraient prendre plus de temps, selon MSF.

À l'inverse, l'Ervebo, autorisé dès l'âge d'un an, bénéficie d'une "solide expérience d'utilisation" lors des précédentes épidémies d'Ebola en RDC.

Présentation des modes de transmission entre humains du virus Ebola, qui peut aussi être transmis des animaux aux humains ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

MSF souligne aussi que l'élargissement de la campagne de vaccination nécessite des stocks suffisants, alors que sur les 500.000 doses d'Ervebo demandées par la RDC en août, seules 70.000 lui ont été attribuées.

L'ONG appelle Merck, les autorités sanitaires internationales et leurs partenaires à accroître la mise à disposition de doses de vaccins.

Ces derniers mois, le virus, qui se transmet par contact avec les fluides corporels et provoque une grave fièvre hémorragique, a traversé les frontières, avec des cas signalés en Ouganda, au Kenya et au Nigeria.