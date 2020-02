Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay : vers la cession d'une activité ? Cercle Finance • 24/02/2020 à 12:46









(CercleFinance.com) - Le groupe eBay indique être 'en discussion active' concernant une cession potentielle pour son activité de petites annonces. Pour mémoire, l'examen stratégique de l'activité des petites annonces fait partie d'un examen plus large du portefeuille d'eBay, qui a récemment abouti à la vente de StubHub pour 4,05 milliards de dollars. Des fonds spéculatifs tels que Starboard - l'un des principaux actionnaires d'eBay - poussent l'entreprise à se séparer de cet actif, afin de créer de la valeur pour les actionnaires. Des informations sur ce processus devraient être communiquées d'ici le milieu de l'année.

