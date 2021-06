EBAY vend ses activités en Corée pour 3 milliards de dollars

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - eBay et Emart ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour l'achat par Emart de ses activités en Corée. En vertu de la transaction, eBay vendra une participation de 80,01 % dans ses entreprises coréennes pour un produit brut en espèces de 3 440 milliards de wons, soit environ 3,0 milliards de dollars américains. La transaction devrait être conclue d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

