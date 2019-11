Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay : va céder StubHub à Viagogo pour 4,05 milliards Cercle Finance • 25/11/2019 à 15:53









(CercleFinance.com) - Le groupe américain eBay annonce ce lundi la cession de StubHub, son entreprise de billetterie, au groupe suisse Viagogo. Le montant de la transaction, annoncé par le géant des enchères en ligne, est de 4,05 milliards de dollars. 'Au cours des derniers mois, l'équipe de direction et le conseil d'administration d'eBay ont entrepris un examen approfondi de nos stratégies et de notre portefeuille actuels. Nous avons conclu qu'il s'agissait de la meilleure voie à suivre pour eBay et StubHub. Nous croyons fermement en l'activité de StubHub et nous sommes enthousiasmés par son potentiel de croissance futur, avec Viagogo en tant que propriétaire', commente Scott Schenkel, CEO par intérim d'eBay.

Valeurs associées EBAY NASDAQ +0.85%