eBay: un service d'authentification pour la haute joaillerie

(CercleFinance.com) - eBay a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau service d'authentification destiné à certifier les articles de haute joaillerie mis en vente sur sa plateforme.



Le site de commerce en ligne indique que son programme de garantie d'authenticité sera désormais proposé pour la bijouterie de luxe dans le cadre d'un accord de collaboration avec l'Institut de gemmologie d'Amérique (GIA).



Ce service sera d'abord mis en place pour tous les bijoux mis aux enchères à des prix supérieurs à 500 dollars, avant d'être systématiquement associé aux produits des marques Bvlgari, Van Cleef & Arpels, David Yurman, Cartier et Tiffany.



Dans son communiqué, eBay explique vouloir capitaliser sur le succès grandissant de cette catégorie, puisque huit bijoux de luxe se sont vendus chaque minute sur son site l'an dernier.



Le groupe californien proposait déjà un service d'authentification pour les sneakers, l'horlogerie, les sacs à main et les cartes de collection.





