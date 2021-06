Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay : transfert d'activités à Adevinta finalisé Cercle Finance • 25/06/2021 à 11:58









(CercleFinance.com) - eBay annonce avoir finalisé le transfert de ses activités de petites annonces à Adevinta en échange de 2,5 milliards de dollars en espèces et d'une participation de 44% dans Adevinta, soit environ 540 millions d'actions. Cette réalisation se traduit par un produit net en espèces après impôt d'environ deux milliards de dollars. Elle permet au groupe de mettre à jour ses plans d'allocation du capital pour 2021, en augmentant ses rachats d'actions prévus de deux à cinq milliards de dollars. eBay a accepté de réduire sa participation dans Adevinta à 33% ou moins au cours des 18 prochains mois, dans le cadre des mesures correctives pour résoudre les problèmes de concurrence soulevés par les autorités réglementaires autrichiennes.

Valeurs associées EBAY NASDAQ +1.40%