Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client eBay: stabilité du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - eBay a publié mardi soir un BPA ajusté (non-GAAP) stable à 1,07 dollar pour le quatrième trimestre 2023, avec une marge opérationnelle ajustée en repli de 3,2 points à 26,7% pour des revenus de 2,56 milliards de dollars, en hausse de 2% (+3% hors effets de change).



Pour les trois premiers mois de 2024, la plateforme d'enchères sur Internet anticipe un BPA ajusté compris entre 1,19 et 1,23 dollar, ainsi que des revenus entre 2,50 et 2,54 milliards, en croissance de 0 à 2% hors effets de changes.



eBay rappelle que son conseil d'administration a déclaré ce mois-ci un dividende de 0,27 dollar par action pour le premier trimestre 2024, en augmentation de 8%, et autorisé un programme de rachat d'actions supplémentaire de deux milliards de dollars.





Valeurs associées EBAY NASDAQ +4.22%