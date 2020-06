Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay : revoit à la hausse ses attentes pour le T2 Cercle Finance • 04/06/2020 à 16:00









(CercleFinance.com) - Le groupe eBay, constatant que ses activités se portent 'bien mieux' que ce qui avait été anticipé jusque-là, annonce ce jeudi revoir à la hausse ses attentes pour le deuxième trimestre 2020. Le géant de la vente en ligne s'attend ainsi à ce que ses volumes de ventes augmentent pendant la période de +23 à +26%. Environ 6 millions de nouveaux acheteurs ou d'acheteurs revenant sur le site devraient par ailleurs être recensés. Enfin, il anticipe un bénéfice par action compris entre 1,02 et 1,06 dollar pour la période, contre 0,73-0,80 dollar jusqu'à présent.

Valeurs associées EBAY NASDAQ +7.81%