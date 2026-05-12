eBay rejette l'offre de $56 mds de GameStop

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par Svea Herbst-Bayliss et Aditya Soni

eBay EBAY.O a rejeté mardi une offre publique d'achat de 56 milliards de dollars (47,74 milliards d'euros) émanant de GameStop GME.N en raison de doutes quant à son financement.

L'éditeur de jeux vidéo, dont la capitalisation boursière est près de quatre fois inférieure à celle d'eBay, a créé la surprise au début du mois en annonçant vouloir racheter toutes les actions ordinaires du spécialiste des enchères en ligne afin de créer un "concurrent légitime" d'Amazon.

"Nous avons conclu que votre proposition n'était ni crédible ni attrayante", a déclaré le président d'eBay, Paul Pressler, dans un communiqué. "Le conseil d'administration d'eBay est convaincu que la société, sous la direction de son équipe de direction actuelle, est bien placée pour continuer à générer une croissance durable."

Le dirigeant a aussi fait part de ses inquiétudes concernant l'offre de GameStop, notamment son financement, son impact sur la croissance à long terme d'eBay et la structure de direction d'une société potentiellement fusionnée.

GameStop n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

Son directeur général Ryan Cohen avait indiqué début mai être prêt à présenter l'offre directement aux actionnaires d'eBay et à mener une bataille pour le contrôle de l'entreprise si le conseil d'administration du site de vente en ligne s'y opposait.

(Rédigé par Svea Herbst-Bayliss à New York et Aditya Soni à Bangalore ; avec la contribution d'Abigail Summerville et de Milana Vinn ; version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)