eBay : pénalisé par une baisse de recommandation

(CercleFinance.com) - Les actions d'eBay sont à la traîne alors que Deutsche Bank a abaissé son conseil sur l'action à 'conserver' contre 'acheter', citant une 'occasion perdue' pour le marché en ligne. L'analyste a maintenu son prix cible à 59 dollars. Suite à ces commentaires, les actions eBay restent globalement stables, contre une hausse de 1 % de l'indice Nasdaq Composite. Dans une note aux clients, l'analyste a indiqué que la récente montée en puissance du commerce électronique en raison du blocage des marchés a ouvert des opportunités pour de nombreuses entreprises qui se trouvaient au bon endroit et au bon moment pour créer une niche unique. 'Malgré le fait que la plate-forme bénéficie modestement de la montée en puissance de la demande des consommateurs, nous n'avons pas encore vu de changement stratégique qui pourrait indiquer que la société tire parti de sa croissance progressive pour en faire un avantage fondamental durable', a déclaré Deutsche Bank.

Valeurs associées EBAY NASDAQ -1.17%