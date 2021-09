Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay : partenariat stratégique avec bidadoo information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 15:59









(CercleFinance.com) - eBay a annoncé jeudi qu'il allait investir au sein de bidadoo, un site d'enchères en ligne spécialisé dans les équipements lourds, sans préciser le niveau de sa participation. Le groupe californien de commerce électronique indique que sa prise de participation va s'accompagner d'un partenariat stratégique avec ce spécialiste de la revente de camions, d'excavatrices ou de chariots élévateurs. Dans un communiqué, eBay fait valoir que le marché américain du matériel lourd de seconde main est aujourd'hui estimé entre 50 et 60 milliards de dollars, mais qu'il reste toujours très fragmenté. Avec la pandémie, le développement des places de marché en ligne dédiées à la vente d'équipements s'est toutefois accéléré, fait valoir eBay, qui note qu'un quart des acquéreurs d'équipements sur sa plateforme y font aussi l'acquisition de pièces détachées.

Valeurs associées EBAY NASDAQ -1.23%