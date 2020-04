Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay : nouveau directeur général Cercle Finance • 14/04/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - eBay a annoncé lundi la nomination de Jamie Iannone comme directeur général (CEO) à partir du 27 avril et membre du conseil d'administration. Il était précédemment directeur opérationnel (COO) de Walmart eCommerce. Jamie Iannone succédera à Scott Schenkel qui a occupé le poste de CEO par intérim ces six derniers mois, et qui continuera de travailler avec lui par la suite pour une transition en douceur. Andy Cring restera directeur financier (CFO) par intérim.

Valeurs associées EBAY NASDAQ +2.75%