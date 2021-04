EBAY : les perspectives ne sont pas à la hauteur des attentes

(AOF) - Le numéro un mondial des enchères en ligne eBay a présenté hier soir des résultats solides mais des prévisions décevantes. Au troisième trimestre, eBay a enregistré un bénéfice net de 641 millions de dollars, soit 92 cents par action, contre respectivement 3,4 milliards et 4,51 dollars un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action des activités poursuivies est ressorti à 1,09 dollar, dépassant de 2 cents les attentes. Les revenus ont progressé de leur côté de 42% à 3,02 milliards de dollars, dépassant aussi le consensus : 2,97 milliards de dollars.

La valeur des transactions réalisées sur les différents sites d'eBay a augmenté de 29% à 27,5 milliards de dollars. La croissance est de 24% à taux de change constants.

Pour le trimestre en cours, le groupe cible un bénéfice par action ajusté compris entre 91 et 96 cents par action pour des ventes situées entre 2,98 et 3,03 milliards de dollars, en progression de 8% à 10%. Le marché anticipe 98 cents et 2,95 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS