eBay : les perspectives ne sont pas à la hauteur des attentes

(AOF) - Le numéro un mondial des enchères en ligne eBay devrait être sous pression en raison de prévisions décevantes. Au quatrième trimestre, eBay a enregistré un bénéfice net de 1,97 milliard de dollars, soit 3,25 dollars par action, contre respectivement 845 millions de dollars et 1,21 dollar un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action des activités poursuivies est ressorti à 1,05 dollars, dépassant de 5 cent les attentes.

Les revenus ont progressé de leur côté de 5% à 2,6 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. Ils sont aussi en hausse de 5% à taux de change constants.

La valeur des transactions réalisées sur les différents sites d'eBay a reculé de 10% à 20,7 milliards de dollars. Son recul est de 11% à taux de change constants.

Le groupe va augmenter de 22% son dividende trimestriel à 22 cents par action et accroître son programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars.

Pour le trimestre en cours, le groupe cible un bénéfice par action ajusté compris entre 1,01 et 1,05 dollar par action pour des ventes situées entre 2,43 et 2,48 milliards de dollars. Le marché anticipe 1,07 dollar et 2,6 milliards de dollars.

