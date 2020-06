Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay : le titre profite d'une note d'analyste favorable Cercle Finance • 26/06/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - L'action eBay gagnait plus de 2% à la Bourse de New York vendredi matin, soutenue par un relèvement de recommandation de Deutsche Bank. L'intermédiaire est en effet passé à 'acheter' contre 'conserver' sur le spécialiste californien du commerce en ligne, avec un objectif de cours relevé à 57 dollars contre 42 dollars précédemment. Dans sa note, Deutsche Bank rappelle que l'action eBay est nettement remontée depuis ses plus bas du mois de mars sous l'effet de la forte croissance affichée par sa place de marché pendant la période de confinement. L'analyste évoque par ailleurs des spéculations évoquant un prix de cession 'dans le haut des attentes' pour sa division de petites annonces, appelée à être vendue. Après ces bonnes performances, Deutsche Bank estime que l'action dispose encore d'un certain potentiel d'appréciation à moyen terme. A 10h20 (heure de New York), le titre prenait 2,2%.

