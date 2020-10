Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay : le CA progresse de 25% au 3e trimestre Cercle Finance • 29/10/2020 à 12:42









(CercleFinance.com) - eBay enregistre un CA de 2,6 milliards USD au 3e trimestre, en hausse de 25% par rapport au 3e trimestre 2019. Dans le même temps, le volume de marchandises échangées atteint 25 milliards d'USD, en progression de 22%. Le bénéfice net GAAP s'élève à 621 millions USD (+196%) - soit un BPA de 0,88 USD, tandis que le bénéfice non-GAAP se chiffre à 604 millions d'USD (+39%) , soit un BPA de 0,85 USD, légèrement supérieur au consensus. ' Nous avons obtenu des résultats qui ont dépassé les attentes tant sur le plan du chiffre d'affaires que du résultat ', réagit Jamie Iannone, directeur général d'eBay Inc. Pour 2020, eBay table sur un CA compris entre 10,04 et 10,11 milliards USD.

