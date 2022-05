Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay: lancement d'une gamme de NFT sur le sport information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 17:02









(CercleFinance.com) - eBay a annoncé lundi le lancement d'une collection de NFT exclusifs dédiés aux champions sportifs par le biais d'un partenariat stratégique avec OneOf, un spécialiste des crypto-actifs.



Cette collection, baptisée 'Genesis', doit prendre la forme d'illustrations en 3D animées et inspirées de couvertures passées du magazine Sports Illustrated.



La première série de NFT proposée aujourd'hui est consacrée au joueur de hockey sur glace canadien Wayne Gretzky, avec des prix démarrant à partir de 10 dollars.





Valeurs associées EBAY NASDAQ +1.35%