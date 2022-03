eBay: la journée d'investisseurs n'impressionne pas information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 16:27

(CercleFinance.com) - eBay s'est donné hier comme objectif de renouer avec la croissance au cours des années qui viennent, une annonce qui n'impressionnait pas les investisseurs vendredi à la Bourse de New York.



Le géant américain des enchères en ligne a indiqué hier soir, lors de sa première réunion d'investisseurs en presque dix ans, qu'il envisageait de porter la croissance de son chiffre d'affaires entre 7% et 8% à horizon 2024.



Son objectif pour cette année se relève plus prudent, faisant ressortir une prévision de croissance des revenus entre 0% et 3%, avant une accélération attendue l'an prochain, dans un intervalle compris entre 5% et 6%.



Au niveau du BPA, le groupe californien dit anticiper un profit de 4,20 à 4,40 dollars en 2022, un chiffre qu'il prévoit de faire croître de 10% l'an prochain puis de 15% en 2024.



Pour ce faire, eBay explique qu'il compte se concentrer sur ses marchés les plus porteurs (montres, sneakers, sacs à main, cartes de collection,...) mais aussi doubler ses revenus publicitaires, après les avoir déjà multipliés par deux entre 2017 et 2020.



Toutes ces annonces recevaient un accueil sans enthousiasme de la part du marché vendredi matin.



Les analystes de Credit Suisse, qui affichent une opinion 'surperformance' sur le titre, estiment malgré tout que ces indications vont fournir une grille de lecture précieuse pour évaluer les performances de l'équipe de direction, et peut-être entraîner une revalorisation du titre.



Cotée sur le Nasdaq, l'action eBay reculait de 0,7% vendredi matin dans les tous premiers échanges, contre une petite hausse de 0,3% pour l'indice technologique.



Le titre recule de près de 22% depuis le début de l'année.