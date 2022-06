Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay: la filiale turque GittiGidiyor va fermer boutique information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 15:47









(CercleFinance.com) - Onze ans après avoir pris une participation majoritaire au sein de GittiGidiyor, eBay a annoncé lundi avoir décidé de mettre un terme aux activités de sa place de marché turque.



Le spécialiste américain du commerce électronique explique avoir pris cette décision 'difficile', mais 'stratégique' au vu de la forte concurrence qui caractérise actuellement le marché.



A partir d'aujourd'hui, les vendeurs ne seront plus autorisés à mettre de nouveaux articles en ligne tandis que les acheteurs ne pourront plus faire d'acquisitions à compter du 18 juillet.



GittiGidiyor, qui opérait de manière indépendante depuis son rachat par eBay, représentait environ quatre millions d'utilisateurs actifs à la fin du premier trimestre.





