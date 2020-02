Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay : ICE ne négocie pas l'acquisition du groupe Cercle Finance • 05/02/2020 à 16:18









(CercleFinance.com) - Intercontinental Exchange a déclaré ne pas être en négociation pour acheter tout ou partie d'eBay, dont le titre avait augmenté suite aux spéculations de la presse sur une offre potentielle. 'ICE a approché eBay pour explorer une gamme d'opportunités potentielles qui pourraient créer de la valeur pour les actionnaires des deux sociétés', a déclaré le propriétaire de la Bourse de New York. 'eBay ne s'est pas engagé de manière significative', a-t-il ajouté.

Valeurs associées EBAY NASDAQ -1.79%