eBay : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 10/06/2020 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le titre eBay avance ce mercredi de +2%, porté par l'analyste Jefferies qui annonce passer à 'Conserver' sur celui-ci, après avoir été à 'Sous-performance' sur la valeur. Le broker revoit également à la hausse son objectif de cours, qui passe de 30 à 52 dollars. 'Notre recommandation précédente était basée sur les antécédents d'eBay en matière de croissance significativement inférieur aux autres acteurs du e-commerce, indiquant une pertinence en baisse pour les consommateurs. Nous pensons que cette thèse n'est plus pertinente dans l'environnement actuel, car les consommateurs reviennent sur la plateforme', explique le broker.

Valeurs associées EBAY NASDAQ +1.74%