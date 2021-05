Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay : émission obligataire de 2,5 milliards de dollars Cercle Finance • 04/05/2021 à 17:21









(CercleFinance.com) - Le titre eBay recule légèrement mardi à la Bourse de New York après l'annonce du lancement d'une émission obligataire de 2,5 milliards de dollars. L'opération se compose de trois tranches d'obligations devant venir à échéance entre 2026 et 2051, avec des coupons s'étageant entre 1,4% et 3,65%. Dans son communiqué, le spécialiste des enchères en ligne indique que le produit de l'émission va lui permettre de rembourser des obligations arrivant à échéance l'an prochain. Le reliquat sera consacré aux besoins généraux de l'entreprise, dont des dépenses d'investissement, des rachats d'actions, voire de possibles acquisitions, précise le groupe de San Francisco. A 11h15 (heure de New York), l'action eBay se replie de 0,1%, surperformant un marché boursier américain nettement baissier.

Valeurs associées EBAY NASDAQ -0.53%