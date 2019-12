Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay : développe son activité auto en Australie Cercle Finance • 20/12/2019 à 17:28









(CercleFinance.com) - eBay a annoncé l'acquisition de plusieurs plates-formes automobiles en Australie, qu'il va intégrer dans son service d'annonces gratuites Gumtree. eBay a réalisé l'acquisition de Cox Automotive, qui détient CarsGuide.com.au et Autotrader.com deux sites Web qui permettent aux clients d'examiner, d'acheter et de vendre des voitures en Australie. Le groupe a l'intention de fusionner Autotrader.com.au, qui compte environ 2 300 concessionnaires et environ 90 000 annonces, et Gumtree, qui compte environ 1 800 concessionnaires et environ 80 000 annonces, pour proposer une offre d'achat de voitures. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la stratégie de verticalisation d'eBay sur le marché automobile, à la suite de l'acquisition de Motors.co.uk au Royaume-Uni au début de l'année.

