Ebay : des perspectives pas à la hauteur

En revanche, les perspectives d'eBay on déçu: le groupe s'attend en effet à des revenus de 2,42 à 2,47 milliards de dollars au troisième trimestre, quand le consensus FactSet vise 2,49 milliards. Le BPA ajusté est lui attendu entre 86 et 90 cents, pour un consensus de 88 cents.

(AOF) - Ebay a publié un bénéfice des opérations poursuivies de 294 millions de dollars au second trimestre 2021, soit 43 cents par action, en baisse de 57% sur un an. En données ajustées, c'est-à-dire hors périmètre coréen, dont les activités sont sur le point d'être cédées, le BPA ressort à 99 cents, alors que le géants des enchères en ligne avait à l'origine annoncé une fourchette de 89 à 94 cents. Le chiffre d'affaires est quant à lui ressorti en hausse de 14%, malgré une base comparaison difficile, à 2,668 milliards de dollars, toujours hors Corée, légèrement au-dessus des attentes.

