Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay : délaissé après ses trimestriels Cercle Finance • 29/01/2020 à 15:49









(CercleFinance.com) - eBay recule de 2,9% sur les premiers échanges à Wall Street, au lendemain de la publication des résultats du spécialiste des enchères sur Internet au titre du quatrième trimestre 2019, résultats que Cannacord juge 'mitigés'. Cette publication 'a montré des vents contraires persistants sur la croissance du volume brut de marchandises dans le commerce en ligne', selon le broker, qui réitère sa recommandation 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 40 à 38 dollars. eBay a publié mardi soir un BPA ajusté en progression de 15% à 81 cents, supérieur de six cents au consensus, mais des revenus en repli de 2% à 2,8 milliards de dollars (stables hors effets de changes), pour un volume brut de marchandises de 23,3 milliards.

Valeurs associées EBAY NASDAQ -4.89%