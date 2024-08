Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client eBay: croissance de 15% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - eBay a publié mercredi soir un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 15% à 1,18 dollar au titre du deuxième trimestre 2024, avec une marge d'exploitation non-GAAP améliorée d'un point à 27,9%, pour des revenus accrus de 1% à 2,57 milliards (+2% à changes constants).



'Nous avons enregistré une croissance du volume brut de marchandises, grâce à l'exécution de nos initiatives stratégiques, et ce, malgré un environnement de demande discrétionnaire inégal dans nos principaux marchés', souligne son CFO Steve Priest.



Pour le troisième trimestre, la plateforme d'enchères sur Internet anticipe un BPA ajusté entre 1,15 et 1,20 dollar, ainsi que des revenus entre 2,50 et 2,56 milliards, soit une hausse de 1 à 3% à taux de changes constants en comparaison annuelle.





