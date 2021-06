Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay : cession des activités coréennes Cercle Finance • 24/06/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - eBay annonce avoir conclu un accord avec Emart pour lui céder une participation de 80,01% dans ses activités coréennes pour un montant brut de 3,44 milliards de wons (soit environ trois milliards de dollars) en espèces. En 2020, les activités hors plateforme d'eBay en Corée ont représenté plus de 14 milliards de dollars de GMV et environ 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires, avec des marges d'exploitation dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre. eBay ajoute que cette transaction devrait être conclue d'ici la fin de cette année ou le début de l'année prochaine, sous réserve des approbations réglementaires, notamment son acceptation par la Banque de Corée.

Valeurs associées EBAY NASDAQ +1.55%