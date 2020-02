Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay : cession de StubHub finalisée Cercle Finance • 14/02/2020 à 09:54









(CercleFinance.com) - eBay a indiqué jeudi soir avoir finalisé la cession de son entreprise de billetterie StubHub au groupe suisse Viagogo, une transaction annoncée en novembre dernier pour un montant de 4,05 milliards de dollars en numéraire. Cette opération se traduit pour le géant des enchères en ligne par des recettes nettes de 3,1 milliards de dollars, lui permettant ainsi d'accroitre ses plans de rachats d'actions pour 2020, les faisant passer de 1,5 à 3,5 milliards de dollars. Cette cession conduit aussi eBay à ajuster ses objectifs financiers : pour l'exercice en cours, il table désormais sur un BPA ajusté des opérations poursuivies entre trois et 3,10 dollars, ainsi que sur des revenus entre 9,56 et 9,76 milliards.

Valeurs associées EBAY NASDAQ +2.25%