eBay : cession de l'activité petites annonces à Adevinta

(CercleFinance.com) - eBay annonce la cession de son activité de petites annonces à Adevinta, un spécialiste des petites annonces en ligne opérant actuellement dans 15 pays, pour un montant total valorisé à 9,2 milliards de dollars sous forme de cash et d'actions. Le géant américain des enchères sur Internet recevra 2,5 milliards de dollars en numéraire et environ 540 millions d'actions Adevinta, ce qui représenterait une participation de l'ordre de 44% au capital (et un tiers des droits de vote) de cette société. La transaction demeure soumise aux conditions usuelles, y compris un vote favorable des actionnaires d'Adevinta et les autorisations réglementaires. eBay attend la finalisation de cette opération au premier trimestre 2021.

