eBay : cession d'actions Adevinta à Permira

(CercleFinance.com) - eBay annonce avoir conclu un accord avec Permira pour lui vendre environ 125 millions d'actions Adevinta moyennant 2,25 milliards de dollars, transaction qui devrait être conclue au quatrième trimestre 2021, une fois les approbations réglementaires obtenues. Cette opération réduira la participation d'eBay dans Adevinta de 44% à 34%. En outre, le groupe a accordé à Permira une option de 30 jours pour acheter environ 10 millions d'actions supplémentaires au même prix, ce qui réduirait encore sa participation à 33%. eBay rappelle s'être engagé, dans le cadre de son récent accord avec les régulateurs autrichiens, à réduire sa participation dans Adevinta à 33% afin d'obtenir l'approbation de la transaction eBay Classifieds Group-Adevinta.

Valeurs associées EBAY NASDAQ -0.33%